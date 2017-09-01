МИД Китая прокомментировал планируемые учения близ акватории Вьетнама

ПЕКИН, 1 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Планируемые учения военно-морских сил Китая близ акватории Вьетнама в Тонкинском заливе являются рядовым мероприятием, китайская сторона заранее предупредила об их проведении соответствующие стороны, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В четверг внешнеполитическое ведомство Вьетнама выразило озабоченность планами Китая провести военно-морские учения вбили акватории страны в Тонкинском заливе Южно-Китайского моря. Вьетнамская сторона заявила о том, что она направила в посольство Китая в Ханое соответствующую жалобу.

"Насколько я знаю, согласно ежегодному плану учений, китайские военные проводят регулярные военные учения в обозначенных водах. Соответствующие департаменты заранее объявили предупреждение в соответствии с имеющейся практикой", — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что "по нормам китайского законодательства, международного права и практики, ежегодные учения Китая в обозначенных водах являются обычным мероприятием". "Мы надеемся, что соответствующие стороны воспримут это в приемлемой форме", — отметила представитель МИД Китая.