"АиФ": главред газеты "Аргументы и факты" ехал в Молдавию с частным визитом

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Главный редактор газеты "Аргументы и факты" Игорь Черняк, которого выслали из Молдавии, собирался посетить эту страну с частным визитом, сообщили РИА Новости в Издательском доме "АиФ". В ИД так же выразили озабоченность сложившейся ситуацией; в "АиФ" надеются, что молдавская сторона предоставит соответствующие разъяснения по поводу произошедшего.

В пятницу "Аргументы и факты" сообщили, что пограничная служба Молдавии не разрешила въехать на территорию страны главному редактору газеты Игорю Черняку. В аэропорту Кишинева ему отказали в пересечении границы, "сославшись на то, что он журналист", никаких других объяснений не последовало, добавили в издании. Его отправили обратно в Москву. Погранполиция Молдавии позже заявила, что не пустила Черняка из-за того, что он не указал цель визита в страну.

"Главный редактор Издательского дома "Аргументы и факты" Игорь Черняк накануне, 31 августа, прилетел в Кишинев с частным визитом. Однако уже в аэропорту при проверке документов молдавские пограничники изъяли у Черняка паспорт, заявив, что отказывают ему во въезде в страну, потому что он журналист. При этом никаких разъяснений со стороны официальных лиц не последовало", — рассказали РИА Новости в ИД.

Вместе с главным редактором "АиФ" отказ во въезде в Молдавию получили еще несколько человек, которые не являются журналистами, добавили в ИД. Один из них, будучи гражданином России, владеет крупным винодельческим предприятием в Молдавии. Черняк и другие люди, которым был закрыт въезд в страну, уже в аэропорту Кишинева были посажены на первый же рейс до Москвы и сейчас находятся в России.

"ИД "АиФ" выражает озабоченность сложившейся ситуацией. Еженедельник "АиФ" является популярным изданием не только в России, но и в Молдавии (как и в ряде других стран), выходит в Кишиневе уже более 15 лет, каждый номер имеет тираж в десятки тысяч экземпляров. Мы надеемся, что эта ситуация является единичным недоразумением, а не проявлением официальной позиции властей Молдавии по отношению к российским журналистам в целом и еженедельнику "АиФ" в частности", — отметили в издательском доме.

ИД "АиФ" также надеется, что инцидент будет разрешен, а молдавская сторона предоставит соответствующие разъяснения по поводу этого случая, добавили там.