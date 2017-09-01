Администрации США не дают работать и связывают руки, заявил Лавров

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва не считает нужным "активничать" на американском направлении, потому что у администрации президента США Дональда Трампа связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы готовы двигаться с той скоростью и на ту глубину, которые будут комфортны для администрации Трампа. Мы понимаем, что их пытаются сейчас "поджарить" по каждому поводу, извините за жаргон. И не считаем необходимым как-то активничать на американском направлении, но понимаем, что администрацию хотят просто "подрубить", — заявил Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

Он напомнил, что "президент Трамп, придя к власти, обещал пересмотреть многие сферы внешней политики и в военно-политической области, и в экономической, торговой, экологии".

"Еще формируется только позиция администрации, ей не дают нормально работать, хотят сделать все, чтобы администрация так и осталось в таком, нерабочем состоянии. Несколько сотен чиновников второго уровня, которые заместители и ниже глав ведомств, не только не назначены, а даже их кандидатуры в конгресс и сенат не внесены. Потому что пытаются связать руки, пытаются придумывать какие-то российские вмешательства, то связи Трампа с Россией, то связи его семьи с Россией — ни единого факта никто на стол не положил. Я считаю, это стыдно для взрослых людей, которые занимают не самые последние посты в исполнительной, судебной и законодательной власти США", — добавил министр.