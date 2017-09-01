Порошенко объяснил, почему 1 сентября 2017 года войдет в историю Украины

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что 1 сентября 2017 года — день, когда в полную силу вступает соглашение об ассоциации с Евросоюзом, войдет в историю страны.

"Первое сентября 2017 года — день, который навсегда войдет в историю… Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", — написал Порошенко в пятницу на своей странице в Facebook

По его словам, с 1 января 2016 года на Украине функционирует углубленная зона свободной торговли с Евросоюзом. "За шесть месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский союз. Состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС. Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики в рынок Евросоюза", — добавил Порошенко.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в пятницу вступает в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.