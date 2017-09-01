Россия подала в Высокий суд Лондона иск против одной из структур ЮКОСа

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия в пятницу подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании средств с Financial PerformanceHoldings B.V. (FPH), аффилированной с бывшей нефтяной компанией ЮКОС, в размере около 1,3 миллиона фунтов, сообщил РИА Новости глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

"Арбитраж обязал FPH покрыть российской стороне все издержки, связанные с судебным процессом. Компания проигнорировала предписание арбитража и оставила без ответа неоднократные напоминания российской стороны о необходимости исполнения вынесенного решения. В результате российская сторона обратилась в лондонский суд с ходатайством о принудительном взыскании издержек (с учетом процентов они составляют порядка 1,3 миллиона фунтов) и раскрытии информации об активах FPH по всему миру", — сказал Кондаков.

Он напомнил, что в феврале 2014 года эта структура предъявила иск к РФ в связи с якобы имевшими нарушениями положений Договора к Энергетической хартии на более чем 1,3 миллиарда долларов.

"После отмены Окружным судом Гааги в апреле 2016 года решений гаагского арбитража на сумму в 50 миллиардов долларов представители FPH без какого-либо объяснения причин направили в лондонский арбитраж уведомление об отзыве своего иска. Арбитраж удовлетворил эту просьбу и обязал FPH покрыть российской стороне все издержки, связанные с этим процессом", — уточнил Кондаков.