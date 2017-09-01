Порошенко: дети будут жить на Украине, которая станет членом ЕС

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что первоклассники, которые пошли в школу в этом году, будут жить на Украине, которая станет членом Европейского союза.

"Я твердо убежден, что эта детвора точно будет жить в Европейском союзе, в Украине, которая будет членом ЕС. И сегодня мы с вами все делаем для этого", — сказал Порошенко, отрывая новую школу в Харьковской области.

Он также напомнил, что 1 сентября вступает в полную силу вступает соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

"Первый и чрезвычайной важный шаг возвращения нашего государства в европейскую семью. В ноябре 2013 года миллионы украинцев по всей стране вышли с требованием к власти, чтобы соглашение об ассоциации было подписано", — добавил президент.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в пятницу вступает в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Ранее Порошенко неоднократно заявлял, что Украина продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.