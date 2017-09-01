Порошенко: дети будут жить на Украине, которая станет членом ЕС

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что первоклассники, которые пошли в школу в этом году, будут жить на Украине, которая станет членом Европейского союза.
Он также напомнил, что 1 сентября вступает в полную силу вступает соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
"Первый и чрезвычайной важный шаг возвращения нашего государства в европейскую семью. В ноябре 2013 года миллионы украинцев по всей стране вышли с требованием к власти, чтобы соглашение об ассоциации было подписано", — добавил президент.
Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в пятницу вступает в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Ранее Порошенко неоднократно заявлял, что Украина продолжит идти по европейскому и евроатлантическому пути и станет членом ЕС и НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.