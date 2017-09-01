В погранполиции Молдавии объяснили, почему не пустили главреда "АиФ"

КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Главному редактору газеты "Аргументы и факты" Игорю Черняку и двум бизнесменам отказали во въезде в Молдавию, так как они не указали цель визита в республику, заявил в пятницу представитель пресс-службы Погранполиции страны.

О том, что Пограничная служба Молдавии не разрешила въехать на территорию страны главному редактору "Аргументов и фактов", сообщалось на сайте издания. По данным газеты, вместе с Черняком на территорию Молдавии отказались пускать и двух бизнесменов, "один из которых, будучи гражданином России, является владельцем винодельческих предприятий в Молдавии".

"В связи с информацией о том, что граждан РФ вернули из международного аэропорта Кишинева, Пограничная полиция отмечает, что указанным лицам отказали во въезде на территорию Молдавии в связи с тем, что они не выполнили условия для пересечения государственной границы, не указав цель визита", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди граждан, которым отказали во въезде в республику, есть и Черняк.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ. В конце июля этого года в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.