Зюганов прокомментировал закрытие российского консульства в Сан-Франциско

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Закрытие консульства РФ в США свидетельствует о начале нового этапа "холодной войны", последствия которой могут быть страшнее предыдущей, заявил журналистам лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
"Сам факт закрытия консульства в США свидетельствует о новом этапе жесткой "холодной войны", которая по своим последствиям может оказаться страшнее предыдущей. Я считаю, что администрация Трампа и в целом американская политика сегодня направлена на конфронтацию, и мы должны быть готовы к ответам и вызовам, которые нам брошены", — заявил Зюганов журналистам в пятницу.
США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.