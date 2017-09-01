Зюганов прокомментировал закрытие российского консульства в Сан-Франциско

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Закрытие консульства РФ в США свидетельствует о начале нового этапа "холодной войны", последствия которой могут быть страшнее предыдущей, заявил журналистам лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Как заявил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США, президент Дональд Трамп лично принял решение о закрытии консульства РФ в Сан-Франциско, а также дипломатических зданий в Вашингтоне и Нью-Йорке из предоставленных ему вариантов, обсуждать это с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону он не планирует.

"Сам факт закрытия консульства в США свидетельствует о новом этапе жесткой "холодной войны", которая по своим последствиям может оказаться страшнее предыдущей. Я считаю, что администрация Трампа и в целом американская политика сегодня направлена на конфронтацию, и мы должны быть готовы к ответам и вызовам, которые нам брошены", — заявил Зюганов журналистам в пятницу.

Политик добавил, что это шаг объявляет против РФ "геополитическую войну на полное уничтожение". Для того, чтобы ответить на подобные вызовы, по словам Зюганова, надо иметь иную финансовую политику, готовить патриотичное новой поколение, развивать науку и современные технологии.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.