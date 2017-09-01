ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Американцы просят президента США Дональда Трампа признать финансиста Джорджа Сороса террористом. Соответствующая петиция появилась на сайте Белого дома.

В тексте обращения говорится, что "Джордж Сорос неоднократно пытался дестабилизировать ситуацию в США и проводил антиамериканскую политику".

В связи с этим авторы петиции просят федеральное правительство и Министерство юстиции немедленно объявить Джорджа Сороса и членов всех его организаций террористами" и "изъять все его личное имущество и активы в рамках Закона о конфискации гражданского имущества".

На данный момент обращение подписали более 70 тысяч человек. Для того, чтобы Белый дом отреагировал на это требование, ему необходимо набрать 50 тысяч голосов до 19 сентября.

Финансовые и политические манипуляции

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет существования заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист за два года выручил около миллиарда долларов. Его также обвиняют в организации финансового кризиса в Великобритании.

Сороса подозревают и в политических манипуляциях. Так, в предыдущей петиции против финансиста, опубликованной на сайте Белого Дома в январе 2017 года сказано, что Сорос подрывал основы демократии, лоббируя своих кандидатов на выборах. Миллиардера также обвиняют в организации смены власти в ряде государств, в частности, "оранжевой революции" на Украине в 2004 году и Евромайдана в 2013 году. Согласно информации на сайте фонда Сороса, на цели "демократического развития" в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза за последние 33 года им было потрачено 1,6 миллиарда долларов.

Мир против Сороса

Ранее с жесткой критикой деятельности финансиста выступила Венгрия после того, как Сорос обрушился на правительство страны с критикой из-за отказа принять мусульманских беженцев. На улицах Будапешта были вывешены плакаты с требованием к финансисту не вмешиваться во внутренние дела Венгрии.

Позднее к критике Сороса подключился Израиль.

"Этот человек из раза в раз пытался подкапываться под демократически избранные правительства Израиля, поддерживая различные организации, которые занимаются распространением лжи против еврейского государства и пытаются лишить его права на самозащиту", — заявили в МИД страны.

Израиль ранее уже обвинял Сороса в сомнительных инвестициях в организации, враждебные государству, и попытках повлиять на выборы.