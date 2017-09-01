Недоволен работой. Трампа раздражает Тиллерсон и другие приближенные

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Дональд Трамп все больше недоволен работой главы госдепартамента Рекса Тиллерсона, а также некоторыми другими своими помощниками, сообщает The Washington Post.

Недовольство вице-президентом

По данным издания, американский президент недоволен подходом Тиллерсона к международной политике. В частности, это касается таких вопросов, как присутствие американских военных в Афганистане, а также блокада Катара и Кубы.

Некоторые из приближенных Трампа заявили, что удивятся, если нынешний глава Госдепартамента пробудет на своем посту до января, то есть преодолеет отметку в год. Один из них называет отставку Тиллерсона неизбежной.

Те, кто недавно общался с главной американского внешнеполитического ведомства, утверждают, что бывший глава компании ExxonMobil, не привыкший получать приказы от кого-либо, а тем более от такого "капризного" человека, как Трамп, похоже, готов к своей отставке. Кроме того, он, по сообщению некоторых приближенных лиц, в частной беседе жаловался на президента главе аппарата Белого дома Джона Келли, которым Трамп также недоволен.

Тяжелое время

Конфликт между американским президентом и главой аппарата Белого дома неизбежен, утверждают некоторые из друзей Трампа.

"У него очень тяжелое время", — заявил один из них. — "Ему не нравится, как о нем пишут СМИ. Ему не нравится, как с ним обращается Келли. Он оборачивается против тех людей, которые очень к нему близки".

По данным источников WP, президент также "кипит от негодования" по отношению к директору Национального экономического совета Гэри Кона. Трамп особенно недоволен его публичными жалобами на то, как лидер США разбирался с ситуацией в Шарлоттсвилле, в котором в середине августа прошли столкновения между левыми и ультраправыми демонстрантами.

"Дональд Трамп не дает себя контролировать", — рассказывает Роджер Стоун, бывший советник Трампа и его доверенное лицо. — Никто не смеет говорить ему, куда смотреть, кого слушать, что читать, что говорить".

Кто еще ушел от Трампа

За последние несколько месяцев в администрации Трампа произошел ряд изменений. Он уволил нескольких человек — главу аппарата Белого дома Райнса Прибаса, пресс-секретаря Шона Спейсера, директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи, причем последний пробыл на своей должности чуть больше недели.

Заместитель помощника Трампа Себастьян Горка, называвший себя " президентским питбулем", покинул должность по собственному желанию.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку после распространения прессой информации о его контактах с Кремлем.

Кроме того, Трамп уволил своего главного стратега, главного редактора сайта Breitbart Стива Бэннона. Однако, по данным The Washington Post, президент до сих пор поддерживает контакты с ним, а также с другими советниками извне.