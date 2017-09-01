В Брюсселе вступил в силу запрет о распространении пластиковых пакетов

БРЮССЕЛЬ, 1 сен — РИА Новости, Мария Князева. Бельгийская столица прощается с одноразовыми пластиковыми пакетами: их распространение на кассах торговых точек запрещено в городе с 1 сентября текущего года.RTBF.
Новые правила касаются всех брюссельских магазинов во всех секторах торговли, но не затрагивают пакетов, в которые предварительно упаковываются некоторые товары, к примеру, фрукты и овощи. Такая тара будет разрешена до сентября 2018 года, сообщает сайт.
Также, как говорится на портале Bruxelles Environnement — администрации бельгийской столицы по окружающей среде и энергии, торговые точки смогу продавать многоразовые пластиковые пакеты своим покупателям. К такой таре относятся пакеты толщиной более 50 микрон.
На дверях и прилавках многих магазинов города можно встретить небольшой постер, сообщающий покупателям: "С 1 сентября 2017 года одноразовые пластиковые пакета больше не будут разрешены. Подумайте о том, чтобы взять с собой многоразовый пакет".
В мире
Как сообщалось ранее, во Франции в середине прошлого года вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах и на рынках.
Кения в августе нынешнего года ввела самые строгие в мире меры по борьбе с распространением полиэтиленовых пакетов: закон о запрете на производство, продажу и использование такой тары предусматривает возможность штрафов в размере до почти 40 тысяч долларов и лишения свободы, сообщало агентство Рейтер.
Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики являются важной экологической проблемой во всем мире — они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса. В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика.