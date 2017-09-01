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В мире

В Брюсселе вступил в силу запрет о распространении пластиковых пакетов

09:1501.09.2017
(обновлено: 09:17 01.09.2017)
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© Fotolia / industrieblickКасса в супермаркете. Архивное фотоКасса в супермаркете. Архивное фото
© Fotolia / industrieblick

БРЮССЕЛЬ, 1 сен — РИА Новости, Мария Князева. Бельгийская столица прощается с одноразовыми пластиковыми пакетами: их распространение на кассах торговых точек запрещено в городе с 1 сентября текущего года.

Приготовление картофеля фри в закусочной в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Однако торговцы смогут распространять до 30 ноября закупленные ранее пакеты, сообщает сайт бельгийской телерадиокомпании RTBF.

Новые правила касаются всех брюссельских магазинов во всех секторах торговли, но не затрагивают пакетов, в которые предварительно упаковываются некоторые товары, к примеру, фрукты и овощи. Такая тара будет разрешена до сентября 2018 года, сообщает сайт.

Также, как говорится на портале Bruxelles Environnement — администрации бельгийской столицы по окружающей среде и энергии, торговые точки смогу продавать многоразовые пластиковые пакеты своим покупателям. К такой таре относятся пакеты толщиной более 50 микрон.

На дверях и прилавках многих магазинов города можно встретить небольшой постер, сообщающий покупателям: "С 1 сентября 2017 года одноразовые пластиковые пакета больше не будут разрешены. Подумайте о том, чтобы взять с собой многоразовый пакет".

В мире

Плавающий в воде мусор. Архивное фото
© www.helixcharter.net
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Брюссель далеко не первый в списке регионов мира, отказывающихся от использования пластиковых пакетов. Так, к примеру, в Валлонии, одном из крупнейших регионов Бельгии, пластиковые пакеты запрещены к выдаче на кассах торговых точек еще с конца прошлого года, свидетельствует информация сайта RTBF.

Как сообщалось ранее, во Франции в середине прошлого года вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах и на рынках.

Кения в августе нынешнего года ввела самые строгие в мире меры по борьбе с распространением полиэтиленовых пакетов: закон о запрете на производство, продажу и использование такой тары предусматривает возможность штрафов в размере до почти 40 тысяч долларов и лишения свободы, сообщало агентство Рейтер.

Гусеница большой восковой моли поедает полиэтиленовый пакет
© Federica Bertocchini, Paolo Bombelli, Chris Howe
Ученые открыли гусениц, поедающих пластиковые пакеты
Сообщалось также, что ранее о принятии подобных мер против распространения полиэтиленовых пакетов заявили власти 40 стран в мире, в том числе ряд африканских государств, среди которых Камерун, Гвинея-Бисау, Мали, Танзания, Уганда, Эфиопия, Мавритания и Малави.

Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики являются важной экологической проблемой во всем мире — они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса. В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика.

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