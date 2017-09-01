В Колумбии уничтожили одного из главарей самого влиятельного наркокартеля

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Силы правопорядка Колумбии ликвидировали одного из главарей самого влиятельного наркокартеля страны, сообщил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос.

"Гавилан, номер два в иерархии картеля "Клан Залива", был уничтожен силами правопорядка", — сообщил президент в Twitter.

Ранее за поимку Роберто Варгаса Гутьерреса по прозвищу Гавилан власти Колумбии предлагали награду в размере 500 миллионов песо (170 тысяч долларов).

По данным агентства Франс Пресс, группировка "Клан Залива" объединяет около 1,5 тысячи боевиков, основную часть которых составляют демобилизовавшиеся военные крайне правых взглядов. Возглавляет группировку Даиро Антонио Усуга (также известный как Отониэль) — самый разыскиваемый человек в стране.

В июле военными был ликвидирован брат Гавилана по прозвищу "Бычья задница" (Culo de Toro), который также входил в число главарей картеля.