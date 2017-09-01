В Мьянме сообщили о жертвах в ходе боев между военными и боевиками-рохинджа

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Армия Мьянмы сообщила о гибели почти 400 человек в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, передает агентство Рейтер.

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор. Ранее сообщалось о 100 погибших.

В заявлении армии Мьянмы говорится, что с 25 августа произошло 90 боестолкновений, в ходе которых было уничтожено 370 боевиков. Потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Ранее Совет Безопасности ООН по инициативе Великобритании рассмотрел ситуацию в Мьянме.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011–2012 годах.