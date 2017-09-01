В Таиланде получившая огнестрельные ранения россиянка дала показания

БАНГКОК, 1 сен – РИА Новости. Россиянка Елена Харенко, получившая два огнестрельных ранения при ограблении ее дома в ночь на среду на острове Пхукет в Таиланде, дала показания полиции, сообщает в пятницу русскоязычная версия интернет-портала Phuket News со ссылкой на полицию Пхукета.

Состояние россиянки улучшилось после операции по извлечению пули из области живота, сделанной утром в среду, и она смогла дать подробные показания полиции об обстоятельствах ограбления, говорится в сообщении.

Полицейские сообщили изданию, что грабитель, стрелявший в Харенко, был один. Ранее СМИ сообщали о двух грабителях.

Россиянка сообщила полиции, что преступник вошел в дом около половины четвертого ночи, когда она спала. Шум разбудил ее, и женщина, решившая проверить, не забрался ли кто в дом, застала преступника в момент совершения кражи. Преступник наставил на нее пистолет. Женщина бросилась к ванной комнате, чтобы скрыться там, и грабитель открыл огонь, говорится в сообщении.

Преступник скрылся из дома Харенко с компьютером-ноутбуком, мобильным телефоном и небольшим сейфом, который был пуст. Сейф был позже найден брошенным неподалеку от дома, сообщает портал.

По словам полицейских, они расследуют сразу несколько версий происшедшего. Помимо ограбления, вероятным мотивом преступника могла быть месть, связанная с неким "конфликтом", о котором следствие пока ничего сообщить не может. Также расследуется вероятная связь нападения на Харенко с убийством в 2013 году на Пхукете россиянина Евгения Пожиткова, зятя Харенко, который был убит при обстоятельствах, похожих на ограбление дома Харенко, сообщает портал.