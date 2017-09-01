Трамп потерял влияние на внешнюю политику, считает американский эксперт

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Демарш США, распорядившихся закрыть дипломатические представительства России, свидетельствует об отсутствии влияния президента Дональда Трампа на собственную внешнюю политику, заявил РИА Новости бывший советник республиканских лидеров в сенате Джим Джатрас.
"Факт в том, что у Дональда Трампа было ясное желание исправить отношения с Россией, но его загнали в тупик. Он все еще говорит, что надеется это сделать, но теперь он добавляет слова "когда-нибудь" и "возможно". Генералы и глобалисты крепко держат в своих руках внешнюю политику, и он знает это", — сказал Джатрас.
Эксперт отметил, что совместное давление республиканцев и демократов, а также непрекращающиеся нападки в СМИ вынудили Трампа к публичной поддержке политики, против которой он долгое время возражал.
"Учтите, что вопреки призыву госдепартамента к сдержанности и его стремлению поймать Москву в собственную риторическую ловушку, касающуюся принципа взаимности, этот шаг несомненно вызовет ответ. Почти не имеет значения, какой именно. Единственный вопрос, насколько все станет хуже", — подчеркнул Джатрас.
Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.