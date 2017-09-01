Силовики нарушили "школьное перемирие" пять раз за сутки, сообщили в ДНР

ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки нарушили "школьное перемирие" в Донбассе, открыв огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Логвиново, Калиновка, Первомайск. Всего по территории республики было выпущено около 30 снарядов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.