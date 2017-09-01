СМИ сообщили о поимке крокодила, плававшего в море у пляжей острова Пхукет

БАНГКОК, 1 сен – РИА Новости. Трехметровый морской крокодил, плававший в море у пляжа Банг Тао на острове Пхукет в Таиланде, пойман в ночь на пятницу, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation.

В четверг крокодил заплыл из моря в пруд, образовавшийся на месте старого оловянного рудника, сообщающийся с морем. Служащие департамента рыболовства администрации Пхукета и сотрудники крокодиловых ферм из соседних провинций, участвовавшие в операции по поимке рептилии, раскинули сети у выхода из пруда, ведущего в море. Около 03.30 по местному времени (23.30 мск) им удалось поймать крокодила, который попытался вернуться в море, сообщает издание.

Пойманный крокодил имеет три метра в длину и весит около 200 килограммов. По оценке специалистов, ему около 10 лет.

В первый раз крокодила, плававшего в море вблизи пляжей острова, сфотографировали туристы в среду с помощью дрона, после чего фотография была передана властям.

Губернатор Пхукета Норапхат Плоттхонг заявил в тот же день, что туристам опасаться нечего, и что рептилия будет поймана в кратчайшие сроки.

По мнению экспертов, крокодил, скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм, расположенных в соседних провинциях, или из чьего-то личного зоопарка, сообщает Nation.