Полиция задержала подозреваемого по делу о пропавшей во Франции девочке

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Полиция задержала первого подозреваемого по делу о девятилетней девочке, которая при загадочных обстоятельствах пропала на юго-востоке Франции, передает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что девочка по имени Маэли вместе с родственниками и другими детьми гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз ее видели рано утром в воскресенье в банкетном зале, где проходило празднество.

По данным прокуратуры, речь идет о 34-летнем мужчине, одном из гостей свадьбы, который был знакомым отца девочки. "Главная цель задержания – это установить местонахождение лица, которое отсутствовало во временной промежуток, который может совпадать с исчезновением Маэль", — говорится в заявлении прокуратуры. Сообщается, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. В его доме проводится обыск.

Одним из оснований задержания стали противоречивые показания мужчины во время допроса. Всего правоохранители планируют допросить 250 человек, 180 из них были гостями на свадебной вечеринке.

Основной версией расследования является похищение девочки неизвестным. Источники в полиции сообщили, что служебные собаки потеряли след Маэли на парковке банкетного зала. В связи с этим не исключается, что девочка могла сесть в чью-то машину.

В поисках девочки участвуют крупные силы жандармерии, аквалангисты и спелеологи. В поисковой операции задействован вертолет и беспилотный летательный аппарат.