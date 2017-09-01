Полиция задержала подозреваемого по делу о пропавшей во Франции девочке

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Полиция задержала первого подозреваемого по делу о девятилетней девочке, которая при загадочных обстоятельствах пропала на юго-востоке Франции, передает телеканал BFMTV.
По данным прокуратуры, речь идет о 34-летнем мужчине, одном из гостей свадьбы, который был знакомым отца девочки. "Главная цель задержания – это установить местонахождение лица, которое отсутствовало во временной промежуток, который может совпадать с исчезновением Маэль", — говорится в заявлении прокуратуры. Сообщается, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. В его доме проводится обыск.
Основной версией расследования является похищение девочки неизвестным. Источники в полиции сообщили, что служебные собаки потеряли след Маэли на парковке банкетного зала. В связи с этим не исключается, что девочка могла сесть в чью-то машину.
В поисках девочки участвуют крупные силы жандармерии, аквалангисты и спелеологи. В поисковой операции задействован вертолет и беспилотный летательный аппарат.