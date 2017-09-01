В ДНР сообщили, что силовики нарушили перемирие в Донбассе 17 раз за сутки

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.
"Всего за сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины", — сказал журналистам представитель оперативного командования. По его словам, по населенным пунктам на донецком направлении силовики выпустили 14 мин.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили в пятницу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 24 раза открывали огонь по их позициям.
"Группировки продолжили одиночные обстрелы наших позиций, используя в основном стрелковое оружие… Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в соцсети Facebook.
Отмечается, что на луганском направлении из гранатомета были обстреляны укрепления силовиков вблизи Катериновки. По информации пресс-центра, на приморском направлении в конце дня обстрелов не было.