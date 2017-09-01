В Польше прошли мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны

ВАРШАВА, 1 сен — РИА Новости. Руководство Польши во главе с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Беатой Шидло рано утром в пятницу приняли участие в памятных мероприятиях по случаю 78-й годовщины начала Второй мировой войны.

Мероприятия начались одновременно в городе Велюнь Лодзинского воеводства и полуострове Вестерплатте в Гданьске – местах, которые первыми приняли удар гитлеровской армии – в 4.45 утра (5.45 мск).

Велюнь, где присутствовал президент Анджей Дуда, был выбран потому, что именно с бомбардировки этого города гитлеровскими войсками началась Вторая мировая война. В результате бомбардировки, которая началась 1 сентября 1939 года в 4:30 утра, погибло около 1200 человек.

Первым из траурных мероприятий стало открытие аллеи памяти в Велюни на улице Пилсудского, где на момент начала войны находился госпиталь. Выступая в Велюни, Дуда заявил, что способ начала войны сейчас назвали бы террористическим актом. "То страшное время имеет два символа в нашей стране. Одно – Вестерплатте, где начались первые бои. Это символ геройства польских солдат. Другой символ – Велюнь, ваш город. Он является символом бесчеловечности, бомбардировки госпиталя, костела, синагоги, нарушения всех международных конвенций — того, что сейчас мы бы назвали террористической атакой, потому, что бомбардировка спящего города – это не война", — отметил президент.

Премьер Беата Шидло присутствовала на мероприятиях на полуострове Вестерплатте — именно это место под предлогом включения Гданьска (Данцига) в состав Рейха начал обстреливать немецкий линкор Schleswig-Holstein, положив начало войне. Гарнизону из 182 военных и 27 гражданских лиц с четырьмя минометами и тремя пушками удалось неделю держать оборону от 3,5 тысячи немецких военных, вооруженных десятками орудий и задействовавших, по разным данным, до 70 штурмовиков.

Участники траурных мероприятий в Велюни возложили цветы к памятнику на месте разрушенной синагоги и к памятнику жертв бомбардировки 1 сентября 1939 года. Аналогичные церемонии возложения цветов состоялись на Вестерплатте. К памятным мероприятиям присоединились руководители министерств, парламента, общественных и ветеранских организаций Польши.

Шидло в своем выступлении коснулась болезненной для республики темы – употребления в некоторых СМИ, в частности, немецких, словосочетания "польские концентрационные лагеря". "Не можем мы соглашаться на такую ложь. Нет будущего без правды. Должны мы напоминать, кто был жертвой, а кто палачом", — сказала она.

Премьер нелестно отозвалась о поведении стран Европы в момент нападения Германии на Польшу. "Если бы не огонь Второй мировой войны, наша экономика была бы значительно сильнее. Польша была уничтожена и разграблена, Варшаву сравняли с землей. Все это делалось на глазах мира, Европы, которая не хотела гибнуть за Гданьск. Зато польские солдаты гибли на всех фронтах Второй мировой войны", — сказала Шидло. Она заявила, что уже после войны "с молчаливого согласия Европы Польша попала в оковы коммунистической системы".