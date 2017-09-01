Южная Корея не собирается размещать в стране ядерное оружие

ТОКИО, 1 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Президентская администрация в Сеуле заявила, что не рассматривает вопрос о размещении в Южной Корее ядерного оружия, сообщает агентство Ренхап.

"Мы никогда не считали, что должны размещать у себя ядерные активы США", — сказал представитель администрации журналистам.

Это заявление последовало на следующий день после встречи министра обороны Южной Кореи Сон Ён Муна и главы Пентагона Джеймса Мэттиса, на которой глава южнокорейского оборонного ведомства, как писали СМИ, якобы намекнул на такую возможность.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы. Президент Трамп пообещал, что если что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".