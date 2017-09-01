КНДР осудила заявление председателя СБ ООН после ракетного пуска Пхеньяна

ТОКИО, 1 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Представитель МИД КНДР назвал заявление председателя ООН с осуждением действий Пхеньяна "сфабрикованным США" и отметил, что в будущем страна будет проводить еще больше пусков, заявление представителя МИД передало северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Позднее КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание и принял заявление председателя, в котором осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания.
В заявлении содержится обещание проводить больше пусков ракет в Тихий океан.