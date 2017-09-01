КНДР осудила заявление председателя СБ ООН после ракетного пуска Пхеньяна

ТОКИО, 1 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Представитель МИД КНДР назвал заявление председателя ООН с осуждением действий Пхеньяна "сфабрикованным США" и отметил, что в будущем страна будет проводить еще больше пусков, заявление представителя МИД передало северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Утром 29 августа КНДР провела пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо.

Позднее КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание и принял заявление председателя, в котором осудил действия Пхеньяна и потребовал прекратить испытания.

"Мы полностью отвергаем заявление председателя СБ ООН как попирающее право суверенной республики на самооборону. … Учения по пуску стратегической баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия являются началом решительных контрмер в отношении учений Ulchi — Freedom Guardian. Этот пуск является началом военной операции нашей армии на Тихом океане", — говорится в заявлении представителя северокорейского МИД.

В заявлении содержится обещание проводить больше пусков ракет в Тихий океан.