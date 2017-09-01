Washington Post рассказала о растущем недовольстве Трампа госсекретарем США

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Недовольство президента США Дональда Трампа работой госсекретаря Рекса Тиллерсона растет; кроме того, он недоволен и некоторыми своими советниками, включая директора Национального экономического совета Гэри Кон, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.

Издание пишет со ссылкой на близких к американскому лидеру людей, что Трамп крайне недоволен "личной нелояльностью директора Национального экономического совета Гэри Кона", который критиковал реакцию Трампа на события в Шарлоттсвилле 12 августа.

"Он также все больше недоволен госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который вступил в противоречия с президентом по вопросам, включая число военнослужащих в Афганистане, блокаду Катара и Кубы", — сообщает газета.

Кроме того, по данным издания, "некоторые друзья Трампа опасаются, что столкновение вспыльчивого президента и главы аппарата Белого дома Джона Келли неизбежно".

"У него очень тяжелое время", — приводит газета слова одного из друзей Трампа после разговора на этой неделе с президентом. "Ему не нравится, как СМИ обращаются с ним. Ему не нравится, как Келли обращается с ним", — приводит издание слова приближенного Трампа.