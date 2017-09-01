Россиян предупредили о случаях заболевания лихорадкой чикунгунья во Франции

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой чикунгунья во Франции и просит учитывать это при планировании поездок.

Как сообщается на сайте ведомства, естественными районами распространения лихорадки считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала. Подчеркивается, что в последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в европейских странах — Италии и Франции.

"По информации Национального агентства общественного здравоохранения Франции, в августе 2017 года были подтверждены четыре случая заболевания лихорадкой чикунгунья в результате местной передачи вируса чикунгунья в Ле-Канн-де-Мор (регион Прованс, департамент Вар, округ Драгиньян), больные за пределы региона не выезжали, инфицирование произошло на территории региона", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор обращает внимание россиян на ухудшение эпидемиологической ситуации во Франции и просит учитывать это при планировании поездок.

Ведомство поясняет, что лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов: Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку денге.

Основные симптомы заболевания — повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. Сообщается, что в большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, но она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. В ряде случаев заболевание протекает бессимптомно, специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.

Роспотребнадзор рекомендует тем, кто совершает поездки в районы риска, соблюдать элементарные меры предосторожности, в том числе использовать средства для защиты от насекомых, носить одежду с длинными рукавами и брюки.