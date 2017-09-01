Ураган "Ирма" в Атлантике усилился до опасной третьей категории

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до опасной 3-й категории из пяти и направляется к Карибскому бассейну, сообщил Национальный центр по предупреждению ураганов США (NHC).

Ураган находится в 1,1 тысячи километров к западу от архипелага Кабо-Верде и продолжает двигаться на запад. Скорость ветра внутри урагана составляет до 185 километров в час, уточнил NHC. В последующие дни ураган будет продвигаться в направлении Пуэрто-Рико и Гаити, которых он может достигнуть к середине следующей недели.

В настоящее время угрозы суше со стороны урагана нет.