Глава CICIG в Гватемале заявил, что продолжает работу в стране

МОНТЕВИДЕО, 1 сен — РИА Новости. Глава Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (CICIG) под эгидой ООН Иван Веласкес сообщил, что продолжает работу в стране в соответствии с решением Конституционного суда.

Ранее президент Гватемалы Джимми Моралес объявил Веласкеса персоной нон грата и распорядился выслать судью. Позднее Конституционный суд страны отменил действие указа президента.

"Продолжаем, как и прежде, нашу деятельность для всестороннего исполнения мандата", — заявил Веласкес.

В своем коммюнике, гражданин Колумбии также выразил признательность всем лицам и организациям, которые поддержали его деятельность на посту главы CICIG.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее потребовал от властей Гватемалы уважения к Веласкесу. Также свою обеспокоенность высказали в США. В столице Гватемалы вспыхнули протесты в связи с решением Моралеса.

По данным СМИ, Веласкес начал расследование в отношении Моралеса по делу о возможных преступлениях в ходе выборов.