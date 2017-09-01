В Венесуэле заинтересовалась крупной суммой денег у супруги оппозиционера

КАРАКАС, 1 сен — РИА Новости. Правоохранители обнаружили крупную сумму наличных в автомобиле супруги лидера венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса, прокуратура намерена расследовать инцидент.

По данным прокуратуры, в автомобиле Лилиан Тинтори были обнаружены коробки с двумя миллионами боливаров (12 тысяч долларов).

Генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб назвал находку "скандальной" и заявил, что у ведомства есть "очень конкретный" план расследования. Он заявил о недопустимости обладания подобной суммой, когда другие граждане Венесуэлы вынуждены часами выстаивать в очередях к банковским автоматам, чтобы получить на руки ограниченное количество денег.

Супруга оппозиционера заявила, что средства были необходимы для лечения ее бабушки.

"Эти деньги необходимы, чтобы заплатить за расходы моей бабушки. Ей исполнилось 100 лет, несколько дней назад она была госпитализирована и у нее нет страховки", — написала женщина в микроблоге в Twitter.

Леопольдо Лопес был приговорен к 14 годам тюремного заключения, после того как был признан ответственным за происходившие в 2014 году массовые протесты, жертвами которых стали более 40 человек. Он отбывает наказание под домашним арестом.