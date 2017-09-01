В Венесуэле заинтересовалась крупной суммой денег у супруги оппозиционера

КАРАКАС, 1 сен — РИА Новости. Правоохранители обнаружили крупную сумму наличных в автомобиле супруги лидера венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса, прокуратура намерена расследовать инцидент.
Генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб назвал находку "скандальной" и заявил, что у ведомства есть "очень конкретный" план расследования. Он заявил о недопустимости обладания подобной суммой, когда другие граждане Венесуэлы вынуждены часами выстаивать в очередях к банковским автоматам, чтобы получить на руки ограниченное количество денег.
"Эти деньги необходимы, чтобы заплатить за расходы моей бабушки. Ей исполнилось 100 лет, несколько дней назад она была госпитализирована и у нее нет страховки", — написала женщина в микроблоге в Twitter.
Леопольдо Лопес был приговорен к 14 годам тюремного заключения, после того как был признан ответственным за происходившие в 2014 году массовые протесты, жертвами которых стали более 40 человек. Он отбывает наказание под домашним арестом.