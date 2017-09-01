Госдеп предупредил американцев о сохраняющейся угрозе терактов в Европе

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Госдеп США вновь предупредил американских граждан о сохраняющейся опасности терактов по всей Европе, говорится в заявлении ведомства, поступившем в РИА Новости.

"Государственный департамент предупреждает граждан США о постоянной угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 30 ноября 2017 года", — информирует госдеп.

Внешнеполитическое ведомство США отмечает, что "по-прежнему обеспокоено возможностью террористических атак", а экстремисты продолжают выбирать в качестве целей "туристические места, транспортные узлы, рынки/торговые центры и местные правительственные учреждения".

"Кроме того, отели, клубы, рестораны, места паломничества, парки, крупные мероприятия, учебные заведения, аэропорты и другие цели остаются приоритетными местами для возможных атак. Граждане США должны проявлять бдительность в этих местах. Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими европейскими партнерами и союзниками в связи с угрозой международного терроризма", — говорится в заявлении.