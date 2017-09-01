ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Блокировка зданий, где находились торговые представительства РФ в США в Вашингтоне и Нью-Йорке, не означает закрытие самих миссий, речь лишь о соблюдении паритета на собственность между двумя дипкорпусами, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Мы не закрываем офисы торговли, мы предпринимаем действия в отношении собственности. Данные действия были предприняты в контексте паритета собственности наших двух дипломатических миссий", — сказал он.

Ранее Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позднее выяснилось, что это здания торговых представительств. Между тем, торгпредства находятся в прямом подчинении не у министерства иностранных дел РФ, а у министерства экономического развития.