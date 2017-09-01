СМИ: Тиллерсон утвердил освоение средств на борьбу с "российским влиянием"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил освоение 60 миллионов долларов, выделенных конгрессом для борьбы с "пропагандой и кампанией по дезинформации", якобы проводимой властями России, пишет издание Politico со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон отказывается тратить выделенные средства, поскольку дополнительное финансирование программ, направленных против влияния РФ в сфере медиа, может вызвать раздражение Москвы.

По данным издания, госсекретарь подписал указ об использовании выделенных средств на прошлой неделе.

Около 20 миллионов долларов, предназначенных для программ госдепа, все еще находятся на счетах Пентагона.

Собеседники издания ранее указывали, что при отсутствии запроса данная сумма станет недоступной для дипломатов, начиная с 30 сентября.