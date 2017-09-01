"Фантастический роман": в соцсетях высмеяли украинскую инициативу по Крыму

Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе. Крым. Архивное фото

Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе. Крым. Архивное фото

МОСКВА, 01 сен — РИА Новости. Петиция на имя президента Украины Петра Порошенко с предложением прорыть канал между Азовским и Черными морями, отрезав таким образом территорию Крымского полуострова от материка, вызвала ироничную реакцию в социальных сетях.

Призыв, размещенный на официальном сайте главы государства, пока набрал чуть более 50 голосов из 25 тысяч, необходимых для его рассмотрения.

Знатоки литературы вспомнили о фантастическом романе Василия Аксенова "Остров Крым 1979 года".

Василий Аксёнов уже давно эту мысль озвучил, написав "Остров Крым" — Надежда Морозова (@bojarynia251) 31 августа 2017 г.

​​Пользователей Twitter порадовал тот факт, что украинский президент – читающий человек.

Порошенко, оказывается читал Василия Аксёнова и его Остров Крым.

Идея была отличной, хотя Таврида уплыла от сумасшедших без помощи лопат 😂😂😂 — Динка (@Diinnka) 31 августа 2017 г.

​Подписчики сервиса микроблогов также предположили, что преобразование полуострова поможет Украине отказаться от претензий на Крым.

Правильно, значит остров Крым к полуострову Крым никакого отношения не имеет, соответственно и всех претензий. — Александр Плаксюк (@Fktrcfylh12) 31 августа 2017 г.

​​Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.