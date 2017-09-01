Россия предлагает заключить соглашение БРИКС по информационной безопасности

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия предлагает заключить межправительственное соглашение стран БРИКС по информационной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

В своей статье, опубликованной в ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии саммита, который пройдёт в Китае, российский лидер отметил, что Россия выступает за расширение взаимодействия стран БРИКС в сфере глобальной информационной безопасности.

"Предлагаем сообща сформировать соответствующую международно-правовую базу сотрудничества, а в перспективе – разработать и принять универсальные правила ответственного поведения государств в этой области. Важным шагом могло бы стать заключение межправительственного соглашения БРИКС по международной информационной безопасности", — заявил Путин.