Генконсульство России в США выдало 16 тысяч туристических виз в 2016 году

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Генконсульство РФ в Сан-Франциско, решение о закрытии которого США приняли в четверг, выдало более 16 тысяч туристических виз американцам в 2016 году, говорится в заявлении дипмиссии.

"Считаем, что решение о закрытии генерального консульства России в Сан-Франциско является очередным недружественным шагом со стороны американских властей, который, прежде всего, больно ударит по российским гражданам, проживающим в консульском округе, а также по американским гражданам, т.к. значительная часть россиян имеет и американское гражданство", — говорится в сообщении генконсульства на официальной странице в соцсети Facebook

В российской дипмиссии отметили, что "в 2016 году генконсульство выдало более 16 тысяч туристических виз для американских граждан", поэтому "закрытие генерального консульства создаст определенные сложности в оформлении документов для данной категории американцев".

"Также вызывают недоумение сроки, которые американские власти дали для закрытия генконсульства – двое суток. С 1-го сентября с.г. генеральное консульство России в Сан-Франциско прекращает прием посетителей по всем консульским вопросам", — подчеркивается в заявлении.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.