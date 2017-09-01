ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Генконсульство РФ в Сан-Франциско, решение о закрытии которого США приняли в четверг, выдало более 16 тысяч туристических виз американцам в 2016 году, говорится в заявлении дипмиссии.Facebook.
В российской дипмиссии отметили, что "в 2016 году генконсульство выдало более 16 тысяч туристических виз для американских граждан", поэтому "закрытие генерального консульства создаст определенные сложности в оформлении документов для данной категории американцев".
США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США.