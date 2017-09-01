По стопам Обамы: США закрывают три российских дипломатических объекта

ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Власти США в четверг объявили о новых ограничительных мерах в отношении российских дипломатических объектов: до 2 сентября в стране должны быть закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и два здания российского торгового представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.
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Как заявили в Белом доме, решение принято президентом США Дональдом Трампом. Тем самым он продолжил "дипломатическую войну" с Россией, начатую его предшественником Бараком Обамой в прошлом году.
Наследие Обамы
Однако, придя к власти, президент так и не захотел отменить решение своего предшественника, который под новый 2017 год распорядился выслать из страны в течение трех дней 35 российских дипломатов и фактически арестовать две "посольские дачи" в нарушение всяких международных норм. Основанием стали обвинения РФ во "вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. Доказательств этому не было предъявлено ни тогда, ни позднее.
После этого Москва предложила сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников — и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.
Одновременно с этим в госдепе пообещали, что дадут свой ответ на последние действия Москвы до 1 сентября, то есть до того же срока, который российские власти отвели на сокращение персонала американских дипмиссий.
Паритет Госдепа
"США надеются, что, достигнув желаемого Российской Федерацией паритета, мы можем избежать дальнейших действий в отместку с обеих сторон и продвинемся к тому, чтобы достичь заявленной цели обоих наших президентов — улучшить отношения между нашими двумя странами и усилить сотрудничество в областях взаимного интереса. США готовы предпринять дополнительные действия по мере необходимости", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.
При этом Науэрт отметила, что США "полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить размер миссии в России". "Мы считаем, что это действие (РФ) необоснованно и мешает общим отношениям двух стран", — добавила она.
"Что касается самих зданий: РФ по-прежнему является их собственником. Но дипломатическая деятельность в них не допускается. Со стороны США будет гарантирована защита этой собственности", — сказал представитель.
По его словам, США при принятии решения об очередных мерах против России учли, что закрываемое генконсульство в Сан-Франциско "самое старое и наиболее известное ".
В администрации США также заявили, что не знают, будет ли постоянным закрытие консульских объектов РФ в стране.
Предупреждение от госсекретаря
"Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США, и изложил их основное содержание", — говорится в сообщении МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Лавров выразил сожаление из-за эскалации напряженности в двусторонних отношениях, которую начала не Россия, "и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции".
Введение ограничительных мер совпало по времени с приездом в Вашингтон нового посла РФ в США Анатолия Антонова. Он сменил на этом посту Сергея Кисляка, руководившего дипмиссией с 2009 года.
"Сейчас нужно разобраться спокойно, очень спокойно и профессионально действовать. Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", — сказал Антонов журналистам в аэропорту Даллеса сразу после прибытия в США.
"Решение вызывает огромное сожаление. Оно больно ударит по интересам и российских граждан, проживающих в том регионе, за который отвечало генконсульство, и по американским гражданам, которые также часто обращались в наше генконсульство по поводу многих вопросов, в том числе за получением российской визы", — сказал высокопоставленный дипломат.
Позднее стало известно, что прием посетителей в Сан-Франциско с 1 сентября прекращается, а выдача готовых паспортов будет идти до 13.00 по местному времени (23.00 мск) 1 сентября.
Мнение законодателей
Так, американский сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон поприветствовал решение властей и предложил в дальнейшем усилить давление на российских дипломатов.
"Это хороший шаг со стороны администрации, его давно следовало сделать после последних восьми лет (президентства Барака Обамы). Я приветствую это решение, принятое президентом, и призываю администрацию развить его, делая еще больше, чтобы обрушиться на российских дипломатов за их вопиющие нарушения правил поездок и процедур", — заявил Коттон.
Он не пояснил, о каких "нарушениях" идет речь.
Сенатор добавил, что подобными шагами американские власти "делают все возможное и невозможное", чтобы испортить и без того не находящиеся на хорошем уровне отношения России и США. "Это совершенно не дружественный, не мотивированный шаг США", — сказал Климов.
"Требование о закрытии консульства — это архинесправедливый шаг. Это означает, что США объявляют горячую фазу дипломатической войны. Закрытие загранучреждения — это гораздо серьезнее, чем высылка дипломатов или даже незаконная "ампутация" дипсобственности", — заявил Слуцкий журналистам.
Депутат напомнил, что Москва уже заявляла, что будет вынуждена ответить на подобные инциденты, однако вопрос, стоит ли "и дальше поддаваться американским провокациям, двигаясь, по сути, по пути сворачивания дипломатических отношений", остается открытым.
"Уверен, что нам нельзя допускать затормаживания в дипломатическом диалоге, особенно на фоне назначения нового посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Будем думать и решать. Несмотря на чрезвычайную досадность и очевидную необоснованность этого шага, считаю, что России не стоит идти на симметричный ответ, а наоборот пытаться прилагать все возможные усилия для сохранения достойного уровня дипотношений с США, как залога важнейшей компоненты мировой стабильности", — заявил парламентарий.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что Москва примет новые ответные меры. "Мы ответим на это адекватно. Мы предупреждали об этом, что на все действия у нас будет ответ", — заявил Чепа.
В Кремле и в МИДе пока никак не прокомментировали возможность принятия ответных мер.