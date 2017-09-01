По стопам Обамы: США закрывают три российских дипломатических объекта

ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Власти США в четверг объявили о новых ограничительных мерах в отношении российских дипломатических объектов: до 2 сентября в стране должны быть закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и два здания российского торгового представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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Речь о высылке сотрудников дипломатических учреждений или об аресте зданий не идет, но дипломатическая деятельность в них будет запрещена.

Как заявили в Белом доме, решение принято президентом США Дональдом Трампом. Тем самым он продолжил "дипломатическую войну" с Россией, начатую его предшественником Бараком Обамой в прошлом году.

Наследие Обамы



В ходе избирательной кампании и после нее Трамп не раз говорил о том "бардаке, который он унаследовал" от Обамы в самых различных сферах, включая дипломатическую. Как правило, такие жалобы сопровождались и до сих пор сопровождаются фразами о том, как "было бы хорошо поладить с Россией".

Однако, придя к власти, президент так и не захотел отменить решение своего предшественника, который под новый 2017 год распорядился выслать из страны в течение трех дней 35 российских дипломатов и фактически арестовать две "посольские дачи" в нарушение всяких международных норм. Основанием стали обвинения РФ во "вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. Доказательств этому не было предъявлено ни тогда, ни позднее.

В Москве эти обвинения отвергли, но отвечать симметричным образом не стали и терпеливо ждали полгода, надеясь, что, хотя бы отчасти, предвыборные обещания Трампа об улучшении отношений с РФ воплотятся в жизнь. Все это время с американской стороной велись переговоры и поиск путей выхода из дипломатического кризиса. Однако в конце июля конгресс США принял, а президент подписал закон о новых антироссийских санкциях.

После этого Москва предложила сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников — и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

В свою очередь США с 23 августа приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве (раньше визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке). Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников.

Одновременно с этим в госдепе пообещали, что дадут свой ответ на последние действия Москвы до 1 сентября, то есть до того же срока, который российские власти отвели на сокращение персонала американских дипмиссий.

Паритет Госдепа



"В духе паритета, к которому отсылают русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Это закрытие должно быть проведено до 2 сентября", — отметила в заявлении официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США надеются, что, достигнув желаемого Российской Федерацией паритета, мы можем избежать дальнейших действий в отместку с обеих сторон и продвинемся к тому, чтобы достичь заявленной цели обоих наших президентов — улучшить отношения между нашими двумя странами и усилить сотрудничество в областях взаимного интереса. США готовы предпринять дополнительные действия по мере необходимости", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.

При этом Науэрт отметила, что США "полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить размер миссии в России". "Мы считаем, что это действие (РФ) необоснованно и мешает общим отношениям двух стран", — добавила она.

В свою очередь высокопоставленный представитель администрации США уточнил, что Соединенные Штаты не высылают дипломатов РФ в рамках очередных мер против России.

"Что касается самих зданий: РФ по-прежнему является их собственником. Но дипломатическая деятельность в них не допускается. Со стороны США будет гарантирована защита этой собственности", — сказал представитель.

По его словам, США при принятии решения об очередных мерах против России учли, что закрываемое генконсульство в Сан-Франциско "самое старое и наиболее известное ".

В администрации США также заявили, что не знают, будет ли постоянным закрытие консульских объектов РФ в стране.

Предупреждение от госсекретаря



Накануне официального объявления решения Вашингтона госсекретарь США Рекс Тиллерсон проинформировал об этом своего российского коллегу Сергея Лаврова.

"Госсекретарь звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США, и изложил их основное содержание", — говорится в сообщении МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Лавров выразил сожаление из-за эскалации напряженности в двусторонних отношениях, которую начала не Россия, "и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции".

В итоге паритет был соблюден и по части информирования сторонами друг друга: ранее такой же звонок Лавров сделал Тиллерсону, чтобы сообщить ему о требовании сократить численность сотрудников американских дипмиссий в России.

Введение ограничительных мер совпало по времени с приездом в Вашингтон нового посла РФ в США Анатолия Антонова. Он сменил на этом посту Сергея Кисляка, руководившего дипмиссией с 2009 года.

"Сейчас нужно разобраться спокойно, очень спокойно и профессионально действовать. Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", — сказал Антонов журналистам в аэропорту Даллеса сразу после прибытия в США.

Генконсул РФ в Сан-Франциско Сергей Петров заявил РИА Новости, что решение США закрыть генконсульство больно ударит по интересам как российских, так и американских граждан.

"Решение вызывает огромное сожаление. Оно больно ударит по интересам и российских граждан, проживающих в том регионе, за который отвечало генконсульство, и по американским гражданам, которые также часто обращались в наше генконсульство по поводу многих вопросов, в том числе за получением российской визы", — сказал высокопоставленный дипломат.

"Генконсульство будет действовать в соответствии с тем решением, которое будет принято российским руководством по поводу этого решения американцев. Сейчас в МИДе будет принято решение, как будет происходить процедура закрытия, куда поедут люди и так далее. И в соответствии с этим решением мы будем действовать", — сказал высокопоставленный дипломат.

Позднее стало известно, что прием посетителей в Сан-Франциско с 1 сентября прекращается, а выдача готовых паспортов будет идти до 13.00 по местному времени (23.00 мск) 1 сентября.

Мнение законодателей



Как и ожидалось, решение администрации Трампа вызвало диаметрально противоположные оценки в Вашингтоне и Москве.

Так, американский сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон поприветствовал решение властей и предложил в дальнейшем усилить давление на российских дипломатов.

"Это хороший шаг со стороны администрации, его давно следовало сделать после последних восьми лет (президентства Барака Обамы). Я приветствую это решение, принятое президентом, и призываю администрацию развить его, делая еще больше, чтобы обрушиться на российских дипломатов за их вопиющие нарушения правил поездок и процедур", — заявил Коттон.

Он не пояснил, о каких "нарушениях" идет речь.

Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов категоричен в оценках действий Вашингтона. "Это хамство. На мой взгляд, спокойно наблюдать за этим, делая вид, что ничего не произошло, было бы неправильно. У нас есть силы, возможности и здравые люди, чтобы сформулировать и реализовать ответные шаги", — сказал Климов. По его словам, ответ не обязательно будет "зеркальным".

Сенатор добавил, что подобными шагами американские власти "делают все возможное и невозможное", чтобы испортить и без того не находящиеся на хорошем уровне отношения России и США. "Это совершенно не дружественный, не мотивированный шаг США", — сказал Климов.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий охарактеризовал требование закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и консульские учреждения в Нью-Йорке и Вашингтоне как "горячую фазу дипломатической войны".

"Требование о закрытии консульства — это архинесправедливый шаг. Это означает, что США объявляют горячую фазу дипломатической войны. Закрытие загранучреждения — это гораздо серьезнее, чем высылка дипломатов или даже незаконная "ампутация" дипсобственности", — заявил Слуцкий журналистам.

Депутат напомнил, что Москва уже заявляла, что будет вынуждена ответить на подобные инциденты, однако вопрос, стоит ли "и дальше поддаваться американским провокациям, двигаясь, по сути, по пути сворачивания дипломатических отношений", остается открытым.

"Уверен, что нам нельзя допускать затормаживания в дипломатическом диалоге, особенно на фоне назначения нового посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. Будем думать и решать. Несмотря на чрезвычайную досадность и очевидную необоснованность этого шага, считаю, что России не стоит идти на симметричный ответ, а наоборот пытаться прилагать все возможные усилия для сохранения достойного уровня дипотношений с США, как залога важнейшей компоненты мировой стабильности", — заявил парламентарий.

"Лично я глубоко сожалею о предстоящем закрытии консульства РФ в Сан-Франциско. Это не чужое для меня загранучреждение. У консульства были очень серьезные контакты, в том числе с научными и образовательными структурами США. Это загранучреждение покрывало достаточно большой консульский округ, включая Гавайи", — добавил он.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что Москва примет новые ответные меры. "Мы ответим на это адекватно. Мы предупреждали об этом, что на все действия у нас будет ответ", — заявил Чепа.

В Кремле и в МИДе пока никак не прокомментировали возможность принятия ответных мер.