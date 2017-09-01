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В мире

Без "истерических порывов": Россия готовит ответ США по дипмиссиям

Сюжет:
Закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско (30)
00:3401.09.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАнатолий Антонов. Архивное фотоАнатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два торговых представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Здание Генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско
© AFP 2017 / Josh Edelson
Решение о закрытии генконсульства России принимал Трамп
Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США принимают эти меры "в духе паритета": в России находятся три американских генконсульства, в то время как в США — четыре российских.

В результате у обеих сторон останется по три консульства, но при этом, как утверждает Науэрт, "перекос" с количеством дипломатических и консульских зданий сохранится. По словам представителя Госдепа, США тем не менее "решили позволить российскому правительству удержать некоторые из своих зданий, чтобы предотвратить порочный круг в наших отношениях".

Хизер Науэрт также заявила, что Вашингтон хотел бы избежать ответных мер со стороны Москвы и "продвигаться к тому, чтобы достичь заявленной цели обоих наших президентов — улучшить отношения между нашими странами". "США готовы предпринять дополнительные действия по мере необходимости", — добавила она.

В администрации президента США уточнили, что о высылке дипломатов речи не идет: Россия вправе перераспределить сотрудников, которые работают на закрываемых объектах.

Представитель администрации добавил, что, принимая решение о закрытии одного из российских генконсульств, США остановили выбор на "самом старом и наиболее известном".

МИД готовит ответ

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий считает, что США объявили горячую фазу дипломатической войны
Глава МИД Сергей Лавров по телефону обсудил закрытие консульства со своим  американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Госсекретарь позвонил специально для того, чтобы проинформировать о новых ограничениях. Российский министр выразил сожаление эскалацией напряженности в  отношениях двух стран, которую начала не Москва. Он также уведомил, что объявленные Вашингтоном меры будут внимательно изучены, после чего будет сообщено о  реакции.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва будет действовать "профессионально и спокойно". "Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", — сказал дипломат, который прибыл в США примерно через час после того, как Вашингтон объявил о новых ограничениях.

От решения МИД будет зависеть то, как будет проходить процедура закрытия генконсульства в Сан-Франциско, сообщил глава диппредставительства Сергей Петров. Он отметил, что решение Вашингтона ударит по интересам как россиян, так и американцев, которые обращались в генконсульство.

В генконсульстве России в Нью-Йорке пока не получали официального уведомления от американских властей о закрытии дипломатических объектов.

Адекватная реакция

Американский военнослужащий в резиденции посла США в России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Око за око: к чему приведет дипломатическое противостояние России и США
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев призвал добиваться "абсолютной симметричности" при "обмене дипломатическими любезностями" с США.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал закрытие российского консульства "хамством". Он призвал "сформулировать и реализовать ответные шаги", при этом, по его словам, ответ не обязательно должен быть зеркальным.

Как сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в ответ на решение американских властей Россия может принять на ответные меры и сократить количество сотрудников или объектов диппредставительства Америки в России.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия США "архинесправедливыми". "Это означает, что США объявляют горячую фазу дипломатической войны", — сказал он.

Депутат напомнил, что Москва уже заявляла о вынужденности ответить на подобные инциденты, но вопрос, стоит ли "и дальше поддаваться американским провокациям", остается открытым. Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа выразил убежденность в том, что ответ России будет адекватным.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что "раскручивание маховика взаимных санкций" не принесет пользы ни одной из сторон. "Если хотим продолжать отношения между Россией и США, надо останавливать это и садиться за стол переговоров", — сказал он.

История вопроса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Лавров надеется, что США не будут вмешиваться в выборы 2018 года в России
В конце 2016 года администрация Барака Обамы ввела против России санкции за якобы "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся российской дипломатической собственностью, и объявили персонами нон грата 35 дипломатов. При этом никаких доказательств в обоснование своих действий американская сторона не привела.

В июле в ответ на закрытие своих дипломатических объектов и высылку дипломатов Москва предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек – столько сотрудников работает и в российских представительствах в Америке.

В начале августа СМИ писали, что США в ответ могут потребовать от Москвы закрыть одно из генконсульств. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя эти сообщения, заявила,  отмечала, что Россия много лет назад предлагала США открыть на своей территории четвертое генеральное консульство, чтобы обеспечить паритет. Однако Вашингтон, по ее словам, не счел нужным это сделать.

"Если сейчас вам будут рассказывать о том, что много лет был нарушен паритет, и сейчас настало время сравнять его, пресечь недружественные действия России — это все абсолютный блеф, он рассчитан на тех, кто не знает сути вопроса", — подчеркнула она.

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