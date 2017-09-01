"Если бы я отказалась, меня бы убили": детские браки в Южном Судане

17-летняя Элиза, которая насильно была выдана замуж в тринадцать лет за 35-летнего мужчину в обмен на пятьдесят коров

17-летняя Элиза, которая насильно была выдана замуж в тринадцать лет за 35-летнего мужчину в обмен на пятьдесят коров

Гражданская война в Южном Судане продолжается на протяжении четырех лет. Местное население страдает от голода, который провоцирует еще одну проблему — большое количество детских браков.

Источник: Associated Press

Элизе было 13, когда ее выдали замуж за 35-летнего мужчину из ее деревни. "Самый худшей частью был секс. Я не знала, чего он хочет от меня, и это было очень больно", — рассказывает она.

По данным ООН, в Южном Судане 52% девочек выходят замуж до того, как им исполнится 18 лет. Треть из них — до того, как отметят свой 15 день рождения.

© AP Photo / Mariah Quesada Крупный рогатый скот в Южном Судане используется для выкупа невест. На фото коровы и оружие пастухов, охраняющих стадо от грабителей © AP Photo / Mariah Quesada Крупный рогатый скот в Южном Судане используется для выкупа невест. На фото коровы и оружие пастухов, охраняющих стадо от грабителей

За руку Элизы пообещали отдать 50 голов скота. Одну корову семья забила в честь "праздника". Но сама Элиза, Фамилию? которой AP не сообщает из соображений ее безопасности, не помнит этого: "Я просто плакала. Я не знала, что такое брак. Я просто была несчастна и напугана".

© AP Photo / Mariah Quesada Пастухи и их стадо в лагере близ города Румбек в Южном Судане © AP Photo / Mariah Quesada Пастухи и их стадо в лагере близ города Румбек в Южном Судане

За руку Элизы пообещали отдать 50 голов скота. Одну корову семья забила в честь "праздника". Но сама Элиза, фамилию которой AP не сообщает из соображений ее безопасности, не помнит этого: "Я просто плакала. Я не знала, что такое брак. Я просто была несчастна и напугана".

В некоторых районах страны ситуация еще хуже. В прошлом году в штате эль-Бухейрат уровень детских браков превысил 60%. Причиной тому гуманитарная катастрофа — люди умирают от голода, и поэтому семьи, в которых есть "зрелые", по местным меркам, девочки, вынуждены отдавать их замуж, чтобы получить выкуп и иметь хоть какие-то шансы на выживание.

© AP Photo / Mariah Quesada Мужчина направляет стадо скота в лагерь близ города Румбек в Южном Судане © AP Photo / Mariah Quesada Мужчина направляет стадо скота в лагерь близ города Румбек в Южном Судане

Через два года после свадьбы Элиза родила дочь. Муж отказывался заботиться и о самой Элизе — своей пятой жене — и о ее ребенке. Некоторое время спустя отец потребовал возвращения дочери — ему не нравилось, как супруг относится к Элизе, да и выкуп ее семья не получила.

© AFP 2017 / Mariah Quesada Девушка 17-ти лет, в ожидании свадьбы, выпасает скот в лагере близ города Румбек в Южном Судане © AFP 2017 / Mariah Quesada Девушка 17-ти лет, в ожидании свадьбы, выпасает скот в лагере близ города Румбек в Южном Судане

Детские браки далеко не единственная социальная проблема в Южном Судане. Положение женщин в этой стране катастрофическое — около 70% из тех, кто находится "под защитой" в гражданских лагерях в Джубе, столице страны, были изнасилованы. Большая часть из них — солдатами правительственных войск и полицейскими.

© AP Photo / Mariah Quesada Ученицы во время перемены в школе для девочек в городе Румбек, Южный судан. 30 июля 2017 © AP Photo / Mariah Quesada Ученицы во время перемены в школе для девочек в городе Румбек, Южный судан. 30 июля 2017

В 2015 году разгорелся скандал, после того, как ООН, проведя внутреннее расследование, сообщила, что имели место случаи изнасилования местных женщин миротворцами. В некоторых случаях они предлагали голодающим женщинам в обмен на секс продукты.

Сейчас Элиза учится на врача. Ей повезло — три ее сестры, которых также обменяли на скот, остаются у своих мужей. Сами девочки, живущие здесь, говорят: "Мы были рождены, чтобы выйти замуж".