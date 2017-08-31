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В мире

Афины поддержат европейскую интеграцию Скопье при решении спорных проблем

23:4631.08.2017
(обновлено: 23:57 31.08.2017)
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© AFP 2017 / Sakis MitrolidisЖительница Афин на фоне флага Евросоюза, Греция. Архивное фотоЖительница Афин на фоне флага Евросоюза, Греция. Архивное фото
© AFP 2017 / Sakis Mitrolidis

АФИНЫ, 31 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что Афины поддержат европейскую ориентацию всех стран Западных Балкан, включая бывшую югославскую республику Македонию, если будут решены спорные вопросы.

Жители Скопье с флагами Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Путь к ЕС требует, чтобы проблемы прошлого в отношениях двух стран были преодолены путем укрепления доверия, заявил Котзиас на пресс-конференции со своим коллегой Николой Димитровым после переговоров в Скопье.

"Оба наши государства от этого выиграют", — сказал он.

Котзиас также выразил удовлетворение позитивными результатами совещания по укреплению доверия, прошедшего в преддверии визита.

"Многочисленные делегации двух стран показывают, что связи между двумя нашими станами развиваются более интенсивно, чем почти со всеми другими соседями. Мы сделаем все. Новые железнодорожные линии, новые трубопроводы для газа. Сотрудничество университетов. Сотрудничество дипломатических академий. Мы обсуждаем вопросы энергетики, транспорта, исследований, сотрудничества полиции и безопасность всего региона", — сказал Котзиас.

По его словам, он рад, что политическая ситуация в Скопье стабилизировалась.

"Я рад также, что оправдалась наша политика невмешательства во внутренние дела вашей страны. В течение последних двух с половиной лет Греция не сделала ни единого заявления по внутренним делам наших северных соседей, Греция поддерживала и поддерживала всеми силами стабильность, суверенитет, территориальную целостность нашего дружественного северного соседа. Ваша стабильность является источником нашей собственной стабильности. И я рад сообщить вам, что Греция сопротивлялась каждой идее о санкциях против вас", — сказал Котзиас.

"И мы выступаем за евроатлантический путь всех западных Балкан", — заявил греческий министр.

Мужчина с флагом Социалистической Федеративной Республики Югославия в Белграде
© AFP 2017 / Andrej Isakovic
Союз балканских стран: проект новой Югославии у границ ЕС
"Этот путь требует, чтобы мы развивали наши экономические и социальные отношения и преодолевали проблемы и любой ирредентизм, который создает геополитические проблемы. У нас общие интересы. Ирредентизм превращает эти общие интересы в борьбу, борьбу вокруг цивилизаций", — сказал министр.

По мнению Котзиаса, не так давно многие считали, что существовала и опасность новой балканской войны.

"Сегодня мы не в той эпохе, которая была, когда я получил пост министра и нашел ситуацию, в которой многие верили, что официально ваше государство хочет дойти до Ларисы (город в центральной части Греции — ред.) и что мы хотели разрушить вас. То есть, что мы шли на четвертую балканскую войну", — сказал он, выразив убеждение, что все вопросы можно решить мирно.

Котзиас напомнил, что Греция — единственная страна региона, которая на протяжении десятилетий является членом Европейского союза и НАТО.

"Что касается НАТО, то есть решения Бухарестского саммита, и при реализации этих решений страна станет членом НАТО. Как эти решения НАТО будут реализованы, от нас не зависит, это зависит от тех, кто должен решить. Мы хотим, чтобы наш любимый северный сосед был членом как НАТО, так и Европейского союза. Но мы хотим, чтобы это основывалось на правилах и условиях Европейского союза и НАТО", — сказал Котзиас.

Со своей стороны, Димитров выразил удовлетворение визитом Котзиаса в Скопье и высоко оценил прогресс на совещании по мерам доверия.

Вид на крепость Кале и город Скопье, Македония. Архивное фото
© Fotolia / saiko3p
Скопье считает вступление в ЕС и НАТО приоритетом своей внешней политики
Отвечая на вопрос об удалении символов ирредентизма — статуй, названий улиц и аэропортов, Димитров сказал, что новое правительство "учло урок предыдущих лет", но "неразумно" ссылаться на конкретные действия по этому поводу. Он добавил, что "так как македонцы не хотят видеть карты других стран со своей страной посредине", он понимает и "опасения и возражения других стран, когда они видят себя на картах нашей страны ".

"То, к чему мы стремимся, — это великая Европа", — сказал Димитров.

Котзиас, помимо переговоров со своим коллегой, встретился с вице-премьером по вопросам интеграции в ЕС Буяром Османи, премьер-министром Зораном Заевым и президентом Георге Ивановым.

Глава МИД Греции сообщил также, что через два месяца пройдет встреча четырех балканских стран — Греции, БЮРМ, Болгарии и Албании, на которой будут обсуждаться вопросы безопасности и экономического сотрудничества в регионе.

Спор о наименовании

Серьезным препятствием на пути евроинтеграции Скопье является ее спор с Афинами о названии страны. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Греции, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

Ивица Дачич на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. 1 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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До разрешения спора Греция требует называть соседнюю страну "Бывшая Югославская Республика Македония" (БЮРМ), под таким названием страна входит и в ООН. Надежды на решение спора появились с приходом к власти в Скопье нового руководства.

Однако 16 августа МИД Греции выступил с резким заявлением в связи с участием генконсула БЮРМ в Торонто Йовича Палачески в мероприятии соотечественников, на котором он выступал "на фоне символов ирредентизма и карты БЮРМ, включающей греческую территорию".

Афины не раскрывают, какое название их устроило бы. По мнению политических обозревателей, сейчас Греция может не согласиться с присутствием вообще в каком-либо виде слова "Македония" в названии БЮРМ, даже если оно будет дополнено географическим определением, хотя раньше и не возражала против этого.

В Скопье среди вариантов названия обсуждается "Вардарская Македония" и "Пеония", но греческие эксперты говорят, что и такие названия есть среди греческих земель.

Название страны должно одобрить на референдуме население.

Дипломатические источники отмечают, что вопрос с наименованием и вступлением Скопье в НАТО может быть решен в ближайшие месяцы.

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