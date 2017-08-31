Новые антироссийские меры не связаны с приездом Антонова, заявили в госдепе

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Дата объявления решения США о закрытии консульства РФ в Сан-Франциско, а также дипломатических зданий в Вашингтоне и Нью-Йорке не связана с приездом нового российского посла Анатолия Антонова, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.

Новый посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон в четверг. Это случилось примерно через час после того, как США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Время объявления наших действий сегодня не связано с прибытием посла. Мы публично заявили, что мы ответим на июльские действия России до 1 сентября. Правительство России решило, когда Антонов должен прибыть в Вашингтон", — сообщил собеседник агентства.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В четверг США потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.