Сенатор Коттон требует усилить давление на российских дипломатов

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американский сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон поприветствовал решение администрации президента США Дональда Трампа закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два консульских здания в Вашингтоне и Нью-Йорке и предложил в дальнейшем усилить давление на российских дипломатов.

"Это хороший шаг со стороны администрации, его давно следовало сделать после последних восьми лет (президентства Барака Обамы) Я приветствую это решение, принятое президентом, и призываю администрацию развить его, делая еще больше, чтобы обрушиться на российских дипломатов за их вопиющие нарушения правил поездок и процедур", — заявил Коттон.

Он не пояснил, о каких "нарушениях" идет речь.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в соответствие с числом российских дипломатических работников в США.