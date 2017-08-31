МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бывший директор ФБР Джеймс Коми начал составлять заявление о невиновности Хиллари Клинтон еще до опроса ключевых свидетелей по делу об электронной переписке политика на посту госсекретаря.

"Сначала выводы, а затем сбор фактов – это недопустимый способ вести расследование", — говорится в письме сенаторов-республиканцев Чака Грассли и Линдси Грэма, направленном в ФБР.

По словам сенаторов, Коми начал составлять оправдывающий экс-госсекретаря документ в апреле или мае 2016 года, еще не допросив 17 ключевых свидетелей, в том числе и саму Клинтон.

Беседа сотрудников ФБР с Клинтон состоялась только 2 июля 2016 года, и через три дня ведомство объявило, что не будет выдвигать обвинений против политика.

Экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон подвергли резкой критике за то, что, работая в госдепартаменте, она использовала личную почту и тем самым подвергала угрозе безопасность страны. Однако по итогам расследования ФБР Клинтон не были предъявлены обвинения. Тем не менее, этот факт, как считают многие аналитики, перетянул часть ее избирателей на сторону нынешнего президента США Дональда Трампа.