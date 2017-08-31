Белый дом поздравил Ирак с освобождением Талль-Афара от боевиков ИГ*

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Белый дом поздравляет иракские вооруженные силы с освобождением города Талль-Афар от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее мнению, этот город важный рубеж, так как является родиной нескольких главарей ИГ*.

"Мы поздравляем иракских военных с полным освобождением города Талль-Афар. Это очень серьезный удар по силе ИГ*, поскольку город является родиной для ряда главарей ИГ*. Мы поздравляем иракские силы с достижением этого рубежа и продолжением успешной борьбы в стремлении вернуть контроль за их страной", — сказала Сандерс.

Ранее в четверг премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе иракских военных над ИГ* в городе Талль-Афар и полном освобождении от террористов северной провинции Найнава. Операция в Талль-Афаре на северо-западе Ирака велась с 20 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России.