Трамп пожертвует личные деньги на восстановление Техаса после наводнения

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп посетит Техас и Луизиану, пожертвует личные деньги на восстановление после разрушительного наводнения, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
"Президент посетит в субботу Техас и Луизиану", — сказала Сандерс на брифинге в Белом доме. По ее словам, Трамп, вероятно, пожертвует 1 миллион долларов из личных средств.
Сандерс сказала также, что окончательный маршрут поездки Трампа согласовывается.
Не менее 39 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате наводнений в Техасе, вызванных ураганом "Харви". В настоящее время непогода продолжается в Луизиане.