Решение о закрытии генконсульства России принимал Трамп

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Решение о закрытии российского консульства в Сан-Франциско и дипломатических зданий в Вашингтоне и Нью-Йорке принимал Дональд Трамп, заявила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.

"Да, это решение принял президент", — сказала она на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

США в четверг вечером потребовали от России закрыть до 2 сентября генконсульство в Сан-Франциско и консульские здания в Вашингтоне и Нью-Йорке — как уточнил представитель американских властей, имеются в виду торгпредства.

В администрации США заявили, что о высылке дипломатов при этом речи не идет, а закрываемые объекты останутся российской собственностью.

Глава МИД Сергей Лавров обсудил новые ограничения с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и сообщил, что Москва изучит требования США и затем уведомит о реакции. Посол в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия ответит спокойно и профессионально, "без истерических порывов".

Прием посетителей в генконсульстве в Сан-Франциско прекратится с 1 сентября.