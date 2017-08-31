Администрация США не ждет резкого роста цен на топливо из-за "Харви"

ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Администрация США не ожидает, что ураган "Харви", обрушившийся на Техас, где сконцентрировано огромное количество добывающих и перерабатывающих нефть предприятий, серьезно повлияет на стоимость топлива, заявил в рамках регулярного брифинга советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт.

"Повлиять может, но мы не ожидаем, что эффект будет значительным", — ответил он на вопрос журналистов о влиянии урагана на цены на топливо, добавив, что администрация "будет рада" задействовать нефтяные резервы, если понадобится.

Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч были спасены от разлива воды. Непогодой затронуты около 100 тысяч домов.