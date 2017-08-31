"Демонизация не поможет": Шредер ответил на критику в СМИ из-за "Роснефти"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-канцер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер на мероприятии СДПГ в Ротенберге заявил, что критика в его адрес из-за перспектив его работы в российской компании "Роснефть" вызвана желанием развязать холодную войну против России, сообщает Sputnik Deutschland.

"Мейнстрим никогда не был той акваторией, которая меня особенно интересовала", — сказал бывший канцлер. По его мнению, немецкие СМИ занимают предвзятую позицию в отношении российской компании. "Представьте себе, что меня выдвинули не в нефтяной концерн Роснефть, а в компанию Exxon в Америке. Каковы была бы реакция прессы в Германии? Все были бы в восторге", — сказал Шредер.

Экс-канцлер рассказал о причинах, по которым он намерен войти в совет директоров "Роснефти". По его словам, "Роснефть" — это крупнейшая нефтяная компания, у которой есть важные связи с Германией. Шредер подчеркнул, что концерн вовсе не является "длинной рукой российского правительства, каким его обычно выставляют".

Бывший канцлер напомнил, что в совет директоров "Роснефти" входят представители британской BP, швейцарской Glencore и Катара. "В совете директоров, состоящем на данный момент из девяти членов, большинство составляют вовсе не россияне. Об этом, однако, пресса не сообщает", — добавил он.

Шредер заявил, что считает неразумной политику, направленную на экономическую и политическую изоляцию России. "Демонизация России никому не поможет. А вот интеграция в мировую экономику может помочь всем", — подчеркнул экс-канцлер.

"Те, кто сейчас усиленно критикует определенные решения, в те времена хотели подписать нас на войну против Ирака. Они ни разу не извинились за то, что были неправы. Все те, кто сейчас снова делает то же самое, очевидно, заинтересованы в том, чтобы ввергнуть нас в новую холодную войну — например, с нашим большим соседом Россией", — заявил бывший канцлер в адрес своих критиков. Он выразил уверенность, что большинство немцев не заинтересовано в подобном развитии событий.

В четверг экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер вместе с министром энергетики РФ Александром Новаком был утвержден кандидатом в совет директоров "Роснефти" для избрания на внеочередном собрании акционеров 29 сентября.

Решение Шредера войти в состав совета директоров российской компании в ФРГ подвергли критике. Так, действующий канцлер страны Ангела Меркель назвала его действия "ненормальными".