МИД ПМР заявил, что Молдавия не пустила в Тирасполь гостей Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Владимир Сандуца. Сотрудники погранполиции Молдавии в аэропорту Кишинева запретили въезд ряду гостей Приднестровья, направлявшихся в непризнанную республику по приглашению руководства ПМР, сообщила пресс-служба МИД.

Приднестровье 2 сентября торжественно отметит годовщину создания непризнанной республики.

"В частности, силовыми структурами Молдовы были депортированы президент коллегии военных экспертов России, почетный председатель общероссийского союза кадетских объединений "Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России", генерал-майор Александр Владимиров, члены делегации Республики Южная Осетия во главе с руководителем администрации президента РЮО Игорем Козаевым, помощник исполнительного директора правления фонда "Русский мир" Всеволод Железнов", — говорится в заявлении МИД, размещенном в четверг на сайте ведомства.

Особую озабоченность в МИД вызвала ситуация с запретом на въезд представителю Верховного совета ПМР в РФ Ольге Гукаленко. "Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья подчеркивают, что деструктивные шаги Республики Молдова самым негативным образом отражаются на сложной атмосфере в диалоге сторон и провоцируют общую нестабильность в региональном пространстве", — отмечается в документе.

МИД ПМР направил обращение в адрес Кишинева, а также всех участников переговоров в формате "5+2" с требованием приложить усилия "по недопущению любых форм ограничения неотъемлемых прав граждан ПМР и ужесточения политико-дипломатической блокады Приднестровья".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.