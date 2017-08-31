Источник: при теракте в Сирте погибли два человека

БЕНГАЗИ (Ливия), 31 авг — РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при подрыве смертника на машине со взрывчаткой близ блокпоста Нофалия национальной ливийской армии близ города Сирт, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

Сирт на берегу Средиземного моря был в 2016 году освобожден от группировки ИГ (запрещена в РФ) силами правительства нацсогласия, с которым не сотрудничает национальная армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

"Первый список жертв взрыва, целью которого был КПП ливийской армии… два человека и четверо пострадавших", — сообщил источник.

Он отметил, что личность смертника не установлена. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

На прошлой неделе девять ливийских военных и двое мирных жителей были обезглавлены боевиками ИГ* южнее столицы Триполи.

*Террористическая организация, запрещенная в России.