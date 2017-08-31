Закрытые в США консульские здания останутся в собственности России

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Российские консульские здания, которые США потребовали закрыть, останутся в собственности Москвы, сообщила журналистам высокопоставленный представитель американской администрации в рамках конференц-кола.

"Россия по-прежнему является их собственником, но дипломатическая деятельность в них не допускается. Со стороны США будет гарантирована защита этой собственности", — сказала она.

По словам представителя администрации, одно из зданий было арендовано и от договора аренды придется отказаться. Вопрос, как поступать с другими зданиями, остается на усмотрение Москвы, добавила она.

США потребовали от России до 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. По предварительным данным, речь идет о торговых представительствах.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем Рексом Тиллерсоном уведомил, что Москва изучит объявленные США новые ограничения и подготовит ответ.