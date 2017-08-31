Лукашевич: процесс разведения сил и средств сторон в Донбассе застопорился

ВЕНА, 31 авг — РИА Новости. Отвод сил и средств сторон конфликта на востоке Украины, предусмотренный минскими соглашениями, застопорился, считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Вынуждены констатировать, что важнейший процесс разведения сил и средств сторон застопорился", — заявил он в четверг на первом после летнего перерыва заседании постоянного совета организации.

Он пояснил, что украинские власти отказываются следовать своим обязательствам по отводу сил на согласованном участке у станицы Луганской. "Выполнение этой договоренности позволило бы сторонам приступить к согласованию дополнительных участков разведения на линии соприкосновения. Считаем разведение сил сторон от линии соприкосновения важнейшим условием для фактического обеспечения прочного прекращения огня", — отметил постпред РФ.