Лидер "Хезболлах" обсудил с Асадом вывод боевиков ИГ* с территории Ливана

БЕЙРУТ, 31 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла в Дамаске провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом на тему вывода оставшихся боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с территории Ливана на северо-восток САР.

Согласно достигнутым договоренностям, боевики ИГ* и члены их семей в понедельник были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьмерых солдат. Всего было вывезено 670 человек, включая 308 боевиков.

"Я поехал к президенту Башару Асаду и попросил об этой договоренности для транспортировки ИГ* с целью получения информации о судьбе похищенных военнослужащих. И сирийское командование приняло эти условия ради Ливана", — заявил в прямом эфире телеканала Аль-Манар Насрулла.

Лидер ливанских шиитов отметил, что говоря о необходимости координации с Сирией, "Хезболлах" выражает свою позицию, а не давит на ливанское правительства ради этого.

Ливанские военнослужащие и сотрудники МВД были похищены террористами в августе 2014 года во время нападения боевиков на ливанский город Эрсаль. Часть пленных, которые попали в плен к боевикам "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), удалось освободить путем переговоров, все попавшие в плен ИГ* были убиты.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

Бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией одновременно с войсками Ливана начали операцию по освобождению от ИГ сирийских территорий пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.

Ливанские спецслужбы в свою очередь продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России.